花旗及傑富瑞（Jefferies）發表報告指出，隨著澳門與廣東少逐步恢復自由行，9月份首6日的日均博彩收入比8月份有倍增的情況，並相信內地最近著手打擊跨境博彩資金流及設立所謂黑名單制，未致影響澳門賭業及貴賓博彩生意。

花旗的報告引述消息指出，澳門9月份首6日的博彩收入約達5億澳門元（下同），日均為8300萬元，相比8月份同期只4300萬元。賭收雖然比其預期為少，但是該行相信，這與貴賓博彩的贏率較低有關。其經與澳門的博彩中介人方面得悉，內地打擊跨境資金賭博及設立海外博彩黑名單制，不會影響貴賓博彩生意，但是始終在流入澳門的貴賓博彩玩家的資金較前為少下，貴賓博彩的生意復蘇會較預期慢。該行維持9月份全月賭收在70億元水平，按年跌68%。

傑富瑞則稱，澳門9月首6日的日均賭收已提高至8300萬元，仍比去年同期日均的7.36億元，減少89%，卻較7、8月份時有改善。另十一黃金周前，粵澳自9月23日恢復自由行，但是礙於審批程序需時，料影響臨場的酒店預訂情況，但是今年的黃金周檔期比去年多了一天，對訪澳旅遊仍然正面。

花旗：9月首6日澳門日均賭收倍增

花旗及傑富瑞（Jefferies）發表報告指出，隨著澳門與廣東少逐步恢復自由行，9月份首6日的日均博彩收入比8月份有倍增的情況，並相信內地最近著手打擊跨境博彩資金流及設立所謂黑名單制，未致影響澳門賭業及貴賓博彩生意。

花旗的報告引述消息指出，澳門9月份首6日的博彩收入約達5億澳門元（下同），日均為8300萬元，相比8月份同期只4300萬元。賭收雖然比其預期為少，但是該行相信，這與貴賓博彩的贏率較低有關。其經與澳門的博彩中介人方面得悉，內地打擊跨境資金賭博及設立海外博彩黑名單制，不會影響貴賓博彩生意，但是始終在流入澳門的貴賓博彩玩家的資金較前為少下，貴賓博彩的生意復甦會較預期慢。該行維持9月份全月賭收在70億元水平，按年跌68%。

傑富瑞則稱，澳門9月首6日的日均賭收已提高至8300萬元，仍比去年同期日均的7.36億元，減少89%，卻較7、8月份時有改善。另十一黃金周前，粵澳自9月23日恢復自由行，但是礙於審批程序需時，料影響臨場的酒店預訂情況，但是今年的黃金周檔期比去年多了一天，對訪澳旅遊仍然正面。

記者：陳偉燊

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