外媒《華爾街日報》今日報道，早於2013年被中信收購的中信里昂（CLSA，前稱里昂證券），最近正被母公司大舉「國企化」。報道引述多名前任及現任職員指出，中信解散了此前一直在香港管理中信里昂的行政委員會，現時正削減開支，低調要求員工於60歲退休，行事極為內地化。報道稱，公司已愈發類似國企，「管理結構由上至下、節儉、避談政治敏感話題、迴避風險」。

報道引述數名現任及前任員工稱，於激變之中，中信里昂內部亦開始滋生政治上的顧慮，例如去年反修例示威中，公司便曾建議員工抵制國泰航空。此外，公司此前以「直言不諱」的證券研究而知名，但現時這一招牌已經逐步沒落。

報道指出，過去一年內，大批中信里昂前高層及員工均已離職。今年美籍投行人士、首席執行官Rick Gould離任，同期公司聘任了內地銀行家、領航基金（Vanguard）亞洲區前總裁林曉東擔任副董事長。此外，現時一切聘任決定，即使是聘請初級僱員，也要董事長張佑君通過。

報道指出，自2019年起，中信里昂與中信當年收購時簽署的條約到期後，公司內部便大洗牌。例如當年前董事長唐臻怡離職，其後首席執行官施立宏（Jonathan Slone）離職，再之後財務總監、運營總監、法律總監、研究部主管幾乎全部紛紛離職。

中信里昂對報道未有置評。

記者：馬迪帆

其他報道

中證監中止審核泰禾集團非公開發行A股申請

馬雲旗下雲鋒以折讓價向主要股東配股 今日股價升22％

寶龍地產8月合約銷售升47.6%至72億元人民幣

【有片：埋身擊】美匯指數上破阻力 投資者宜留意美元走向

香港科技園公司夥匯豐推出「SPRINTER 2」計劃

中國股票市值升 淡馬錫中資股持倉首高於新加坡股

龍湖首8個月合同銷售額增逾半成