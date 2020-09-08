陽光房地產（0435）面對新冠疫情影響，物業收入淨額保持微增，集團行政總裁吳兆基不諱言，大的寫字樓單位及與旅客相關的零售商舖放租的空租期會較長，但是細型單位的租務尚可，招租方面出現拉鋸情況，無疑對出租率會有壓力。但是一般民生消費如飲食及快餐類舖位很快租出，因此他期望，在疫情好轉、限聚令放鬆下，會令出租率改善。

集團投資及投資者關係總監葉美鈴表示，零售商場在3、4月份及6、7月份第三波疫情爆發前，人流已見反彈，餐飲業亦曾出現合理的復甦，但是在疫情期間的租戶續租態度則會持審慎態度，因此最終視乎疫情發展而定。陽光旗下商場內，有逾60%租務與銀行、餐飲及便利店等民生消費相關，受疫情影響較大的主要以時裝等租客為主。他們提供的紓困措施自2月份開始，並在租約方面攤銷，今年度入賬的攤銷金額為750萬元。陽光亦不純提供租金寬減，亦包括向租戶採購，及提供推廣活動，刺激生意增長。

寫字樓方面，葉美鈴指出，位於中上環乙級寫字樓的中小企租戶，受疫情及中美角力影響，現金流出現壓力，但是旗下上環Strand 50完成翻新後，已見續租租金上升及新租戶入場，反映有需求。陽光中心亦獲大新銀行（2356）承租，將於10月起進場，因此有助在寫字樓租約到期時，提供穩定作用。她不諱言寫字樓租客表現得較觀望，在決定搬遷及續租時需時較長才作出決定，暫時未見到居家工作觸發寫字樓租務結構改變，退租亦不明顯，但是個別企業規模收縮則難免。

她續稱，過往的派息比例約95%至96%，今年度為95.2%，相比去年度的96.4%為少，但是仍符合過往派發比率範圍。陽光在物色收購時，會採用其他融資途徑，並在下年度進行資本性投資時，持審慎態度，當中只就提升Strand 50的冷氣系統方面，預算投放600萬元。

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