馬雲旗下雲鋒金融（0376）配股，馬雲、虞鋒持股因而增加，刺激今日股價收市升近22%。

雲鋒金融昨晚公布，以每股3.17元，配售予現有主要股東Jade Passion和MassMutual（美國萬通）。作價較昨日收市價折讓約5.93%，新股佔經發行股本的16.67%，合共集資為20.4億元。

Jade Passion是馬雲、虞鋒間接控制的公司，而MassMutual的唯一股東是美國萬通人壽保險，完成配後，Jade Passion持股增至47.25%，而MassMutual持股維持在24.82%。

集團指是次配售所得資金的60％將用作潛在策略性投資，用以多元化及提升業務，而40%將用作支援業務發展及作一般營運資金用途。

雲鋒金融雖以低於當天股價3.37元進行配售，今日雲鋒收市價報4.11元，升約22％，最高價位報5元，成交量達2.28千萬元。

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