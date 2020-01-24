香港科技園公司夥匯豐推出「SPRINTER 2」計劃
文章日期：2020年9月8日 17:18
香港科技園公司與匯豐再合作，推出「SPRINTER 2」計劃，旨在推動製造、基建與物流業的香港中小企的創新及轉型，助企業提升未來的業務抗逆力。該計劃將分作兩期進行，首期將於今日起至今年9月30日接受報名，每期涵蓋培訓、與科技公司配對，以及共創創新業務解決方案三個階段。
第一期計劃的對象為從事本地製造業的中小型企業，及後將於2020年10月至2021年7月期間以三個階段進行，包括企業創新分享階段（Discovery）涵蓋培訓、技術方案配對階段（Matching）及共同創新階段（Co-creation）；第二期則為基建與物流業而設，並於2021年下半年展開。匯豐亦會推薦合適的商業客戶參加計劃。
是次合作承接科技園公司及匯豐於2017年至2019年期間，成功舉辦首屆「SPRINTER」計劃，為接近180間科技公司及50名天使投資者，提供專業知識培訓及交流機會，並助獲選初創籌集共1.38億港元資金，推動香港創科和投資者界別的發展。
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