據新加坡國有投資公司淡馬錫的年報披露，因為阿里巴巴（9988）等公司的股價上升，而新加坡本地企業如新加坡電訊、星展銀行等市值因新冠肺炎疫情下跌，淡馬錫在中國股票資產佔比首次超過了新加坡的本國市場。截至3月31日，淡馬錫在中國的資產比例升至29%，而新加坡佔24%，是為自1974年淡馬錫成立最低。

彭博引述知情人士指，淡馬錫持有的中國股票，包括即將在港滬上市的螞蟻集團。另外，淡馬錫亦持有工商銀行（1398）和美團點評（3690）的股份。淡馬錫在美國和歐洲的持倉分別佔資產17%和10%。全球企業發展高級執行總經理楊吉全表示，他們對中國的中期狀況感到樂觀，亦預期政府出台刺激措施有助經濟復甦和就業。

淡馬錫在7月公佈了自2016年以來差的業績，截至3月31日的投資組合價值為3060億新加坡元（約1.66萬億港元），比去年度的3130億新加坡元，下降2.2%。

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