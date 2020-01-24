萬事達卡（Mastercard）今公布一項關於數據分享的調查，發現全球消費者和企業就分享個人資料的價值存有分歧，當中有60%的企業行政人員認為，消費者相信能透過分享個人資料獲得相應的價值，然而僅得44%的消費者認為其個人資料交易是值得進行的；另外有33%的消費者希望企業停止與第三方分享顧客資料，但僅得10%的企業視之為問題所在。

Mastercard是次公布的《數據大交換—企業和消費者在數碼經濟時代下重視什麼》調查，總共訪問了全球超過800名消費者，以及600名來自主要行業的企業行政人員，並就企業應如何改善其數據處理方式及策略提出見解，從而在消費者中建立良好的信譽，繼而推動業績増長。

縱使企業和消費者的反應各異，但數據責任均為兩者優先考慮的事項。調查顯示，88%企業行政人員表示，其企業在制訂業務計劃和策略時會首要考慮消費者所關注的事項，72%消費者則指出其關注企業如何收集和使用其數據；62%消費者將欺詐或身分盜竊視為首要關注的事項，51%企業亦表示會優先保護消費者的個人資料。

調查又指出，亞太地區在數據應用處於領先位置，亞太區內90%企業在處理數據時，會將消費者的顧慮視作重心，區內60%企業認為其可以透過承諾，更恰當地應用消費者數據而受益。另外，亞太區內的企業當中，有71%表示其透過創新來確保消費者從其數據應用中受益；82%認為收集消費者數據可以改善其服務或運營；58%則認為其在使用個人數據方面已非常透明；38%曾向消費者徵求對其個人數據該如何被使用的意見。

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