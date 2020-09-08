政府公布6條主要離島渡輪服務招標結果，在各條航線只有一份標書入標的情況下，由新創建（0659）及珠江船務（0560）分別持股40%及60%的新世界第一渡輪，以及港九小輪，均能保留現有的航線。新牌照將於2021年4月生效，為期5年，同時，成人單程票平均票價加幅則約為4.7%，政府亦將繼續向船公司提供資助。

新世界第一渡輪分別中標中環──長洲、來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡及中環──梅窩航線；而港九小輪有限公司則獲選營運中環──坪洲、中環──榕樹灣及中環──索罟灣航線。

票價方面，運輸署指，考慮到6條航線上次加價是在2017年，因此在招標時已規定投標者建議各項票種的票價時不得較其現行相關航線的票價水平高出超過5%，並且規定必須提供全新的票價優惠建議。獲選營辦商除了繼續實施現有包括月票及假日來回票的票價優惠外，亦會提供學生月票及多程票的新票價優惠，而成人單程票平均票價加幅則約為4.7%。新的票價安排將於新的五年牌照期起生效。

另外，運輸署將於新牌照生效時，繼續為該六條航線提供特別協助措施及推出船隻資助計劃，以維持其財務可行性、提升服務質素和推動環保，並同時保持票價在合理水平。

新創建收報6.46元，無升跌，珠船收報0.88元，無升跌。

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