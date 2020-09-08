恒指倒升34點收市 農夫山泉升53% 科指股續跑輸大市
文章日期：2020年9月8日 16:28
中美角力始終困擾大市，恒指今早高開195點見頂，最多跌248點，午後倒升，收市升34點，科指續跑輸大市。新股農夫山泉（9633）收報33.1元，升53.9%，一手賺2320元，成交金額81億元，是今日第三大成交股份。
恒指收市升34點或0.14%，報24624點，成交金額1406億元，較上日減少11.15%；國指升65點或0.67%，報9830點。恒生科技指數收報7123點，跌1.63%。
藍籌21隻升，25隻下跌，4隻無升跌。工行（1398）升4.74%，收報4.42元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升3.14%，收報5.59元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點；
恒指新貴個別發展，小米（1810）跌7.25%，收報22.4元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低75點。阿里巴巴（9988）收報269.6元，升1.51%；藥明生物（2269）收報179.8元，跌0.94%。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報18.8元，升3.07%；跌幅最大的是小米。
跨境資金返回內地，北水南下合計淨流出18.47億元，終止連續13日流入，南水北上合計淨流入63.51億元人民幣，終止連續6日流出。
晚市堂食放寬至4人一枱，太興（6811）曾飈13%，收報1.58元，升8.97%；其他餐飲股亦大多向上，味千（中國）（0538）收報1.22元，升1.67%；翠華控股（1314）收報0.335元，升3.08%；大快活（0052）收報19.2元，升1.37%；叙福樓（1978）收報0.47元，升3.3%；稻香（0573）收報0.92元，升2.22%；而下跌的則有大家樂（0341）收報17.1元，跌0.58%；譽宴（1483）收報1.22元，跌2.4%。
iPhone 12系列或分兩階段推出，瑞聲（2018）收報47元，升0.64%；三星冀明年智能電話出貨量增15%，舜宇（2382）收報116.4元，升0.95%。
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