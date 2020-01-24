香港零售管理協會與優質旅遊服務協會（QTSA）合作，今日推出優惠推廣活動「ShopShop@HK 去街買」，零售協會主席謝邱安儀指出，行業面對有史以來最大的危機，業界要團結以多渠道方法自救，除了呼籲業主減租，同時要推動客流以增加收入，希望透過「ShopShop@HK 去街」帶動人流及消費氣氛，振興零售業。

優質旅遊服務協會副主席周允成指出，受疫情影響，市民外出消費意欲減低，相反網上消費大增，加速企業數碼科技轉型，相信未來數碼科技化是其中一個發展趨勢，商戶可借助是次疫情重新定位，希望透過計劃摸索新方向，應付未來多變的營商環境。

市民在參與商戶單一消費金額滿250元，可透過應用程式獲發一個放電子印花一個，例如兩個印花可換取一次港鐵（0066）的本地單程車程，每人只限兌換一次，共一萬個名額。現時參與有近20個品牌參與活動，涉及逾500間店舖，包括周生生（0116）、謝瑞麟（0417）、裕華國貨、鴻福堂（1446）等，贊助商戶包括周大福（1929）及六福珠寶（0590）。

其他報道

晚市堂食放寬至4人一枱 太興曾飈13%

花旗香港：首七個月經網上申請信用卡客戶增70% 信貸質素良好

【有片：選股王】維達回落至小型交易密集區 見到較大承接

iPhone 12系列或分兩階段推出 台媒：6.1吋機型料率先登場

中美關係惡化 恒指半日跌139點 農夫山泉半日升54%

傳明年來港上市 奈雪：目前未有上市計劃

渣打遭印度罰款1億港元 涉違反外匯規則

內地股市半日低收 滬指3300點得而復失

李氏大藥廠旗下擬分拆上市 集資2億美元

字節跳動向員工派半個月獎金

1個月HIBOR連跌第2日 港美利差收窄