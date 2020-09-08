花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，今年1月至7月，該行經網上渠道申請信用卡的客戶按年增幅達七成，而新客戶當中20歲至40歲更佔六成。他指出，雖然疫情影響海外旅遊及面對面的簽賬交易減少，該行上半年整體簽賬交易額錄跌幅，不過受到網上交易增長帶動，足以抵消大部分跌幅。

他表示，若以該行的網上簽賬分類來看，上半年整體客戶在家居娛樂及生活用品的簽賬額，按年分別上升45%及41%；家電設備及外賣簽賬額則分別上升約30%及10%。此外，花旗香港與港視（1137）旗下HKTVmall在今年6月中旬推出聯營信用卡，他指相較於該行其他信用卡，該卡僅推出45天的每日平均成功申請數量為5倍，7月的平均簽賬額亦較其他白金信用卡高出33％。

提及信用卡壞賬情况，他表示，目前該行的信貸質素保持良好，又預計隨着疫情緩和，相信實體簽賬額將陸續恢復，而網上消費的簽賬將會維持上升趨勢，料全年整體簽賬有望錄正增長。他又指，該行於2至3年前推動開放應用程式介面（API），並已與大約20個單位機構合作，當中涵蓋「食買玩行」等範疇，預料今年第四季將繼續推出更多相關項目。

記者：溫藹紅

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