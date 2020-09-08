【有片：選股王】維達回落至小型交易密集區 見到較大承接

【有片：選股王】維達回落至小型交易密集區 見到較大承接

港股受壓，恒指高開195點暫見高位回落，早市最多跌248點，低見24341點，半日收報24450點，跌139點或0.57%；國指跌0.20%。不過，科技股沽壓持續，再跌2.77%，恒生中型股指數跌1.36%，小型股指跌1.89%。整體表現較差。大市半日成交834億元，成交不俗。

大市方面，科技股美團（3690）、小米（1810）跌約7%，騰訊（0700）跌近2%，阿里巴巴（9988）硬淨，跌不足1%。醫療、物管、餐飲、服飾都有拋售，微創醫療（0853）跌8%，碧桂園服務（6098）跌6%，海底撈（6862）、李寧（2331）雙雙跌4%。甚至近期強勢航空股亦先升後回，南航（1055）半日跌4%。內銀內險股逆市呈強，支持指數表現，工行（1398）新華保險（1336）半日升約3%。

港股回吐壓力相當大，雖然指數跌幅溫和，但熱炒股全面捱沽，入市宜採取保守策略。維達（3331）今年上半年盈利倍增至9億元，除了第二季業務復蘇，收入按年回升一成半，帶動上半年收入平穩升1%，木漿價格下降，以及產品組合優化，高端產品組合佔比持續提升，令毛利率改善，期內按年上升10個百分點至38.5%。疫情令消費者的個人衛生意識提高，對高端紙巾產品的需求上升趨勢料會持續，將有利維達業務發展。

股價方面，維達早前升至32元出現調整，日前跌至25元，調整幅度超過兩成。股價回落至4、5月小型交易密集區約22至24元會見到較大承接，可於25元以下收集。惟失守22元亦宜先行離場。

劉思明

投資版副主編