蘋果5G版iPhone惹來各界關注。蘋果據報將在10月推出iPhone 12，共設四款型號，尺吋分別為5.4、6.1和6.7吋。市場消息指，6.7吋的iPhone和一款6.1吋的機型將是配備三個攝像頭的高端機型，而5.4吋和另一款6.1吋的機型將是價格較低的低端iPhone，備有雙攝像頭。

台媒DigiTimes報道，兩款6.1吋的iPhone 12機型可能會在10月率先登場。報道指，iPhone 12的產品可能會分兩個階段亮相，首階段是兩款6.1吋型號，第二階段是6.7和5.4吋。報道指，由於6.1吋機型的SLP主板已從7月份開始供貨，故蘋果有足夠的時間出貨。不過，用來製造5.4吋版本和6.7吋版本的SLP主板在8月下旬才開始供貨，出貨時間過於緊張，故安排稍後時間推出。

惟《彭博》早前報道，預計蘋果將首先推出低端的5.4和6.1吋機型，之後才發布高端的6.1及6.7吋型號。

另知名科技達人Jon Prosser預測，蘋果將於10月12日該周舉行的活動中推出iPhone 12‌，低端機型將在活動後不久便接受預訂，高端機型要待11月才能上市。

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