中美關係進一步惡化，總統特朗普擬與中國「脫鉤」，另一方面，又傳將禁止新疆製棉花產品，恒指今早高開195點見頂，最多曾跌248點。新股農夫山泉（9963）高開85%後升幅不斷收窄，半日升54.8%，收報33.3元，成交金額62.1億元。

恒指半日跌139點或0.57%，報24450點，100天線(24650點)得而復失，成交金額833億元；國指跌19點或0.2%，報9745點。恒生科技指數收報7040點，跌2.77%。

藍籌17隻升，31隻下跌，2隻無升跌。工行（1398）升3.32%，收報4.36元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升2.03%，收報5.53元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點。

恒指新貴向下，小米（1810）跌7.45%，收報22.35元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低77點。藥明生物（2269）收報179元，跌1.38%；阿里巴巴（9988）收報263.6元，跌0.75%。

北水半日淨流出27.05億元，暫時終止連續13日流入之勢，而北上資金則暫時終止連續6日流出，淨流入52.47億元人民幣。

恒生科技指數成份股2隻升，26隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報18.44元，升1.1%，跌幅最大的是小米。

紐時報道，美國考慮禁新疆棉花製品，紡織服飾股方面，跌幅最大的是堡獅龍（0592），跌13.2%，報0.72元；晶苑（2232）跌2.17%；申洲（2313）跌0.4%，報123.6元。

傳放寬晚市堂食至4人一枱，傳放寬晚市堂食至4人一枱 餐飲股大多上先升後回，大快活（0052）收報18.9元，跌0.21%；大家樂（0341）收報16.94元，跌1.51%；仍能向上的則有味千（中國）（0538）收報1.23元，升2.5%；太興（6811）收報1.49元，升2.76%。

匯控（0005）重啟裁員，匯控收報32.85元，無升跌。

圓通速遞（6123）回調兩日後再發力，曾飈57%，半日升27.4%，收報6.5元。

三星冀明年智能電話出貨量增15%，手機設備個別發展，丘鈦（1478）收報8.79元，跌1.35%；舜宇（2382）收報116.5元，升1.04%；瑞聲（2018）收報46.3元，跌0.86%；比亞迪電子（0285）收報36.05元，跌5.87%。

破頂股包括周大福（1929）創52周高，見10.1元，收報9.62元，跌3.12%；中遠海控（1919）創52周高，見4.35元，收報4.16元，跌2.8%。

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