港元1個月期HIBOR連跌第2日，再跌1.06點子至0.38893%，是8月31日後最低，當日報0.37262%。

港元現報7.7502元無升跌，曾貶值最多3點子，報7.7505元，亦曾升值最多1點子，報7.7501元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.82點子至0.06554%；1星期HIBOR跌12.82點子至0.19089%；2星期HIBOR跌7.8點子至0.26464%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌0點子至0.51482%；6個月期HIBOR跌0.43點子至0.66857%；12個月期HIBOR升0.45點子至0.86607%。

美元指數現報93.134升值0.415或0.45%。

美元1個月期LIBOR報0.15425%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2347%，連續第2日收窄，利差是2020年8月31日後最低，當日差距為0.2159%。

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