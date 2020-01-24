《蘋果日報》報道，內地兩大飲品品牌「喜茶」（HEYTEA）和「奈雪の茶」正籌備在港IPO，兩大品牌已先後與多間投行接洽，遴選承銷團安排明年來港掛牌，預計分別集資4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。

報道指，喜茶去年底已計劃來港上市，上月接觸投行商討IPO一事。而其「宿敵」奈雪則原本計劃赴美IPO，惟受瑞幸咖啡財務造假風波影響，決定將上市地點轉為香港。報道引述消息人士指，兩間公司目標於明年底前在本港掛牌，目前仍未決定保薦及承銷團隊，有關的上市計劃、時間表及集資規模皆有可能出現變化。

受反修例事件影響，喜茶在港發展步伐受阻。喜茶於2018年進軍香港，全盛時期有8家分店，但據報只關剩1間分店，首間在港開設、位於沙田新城市廣場的分店亦已圍板並停止營業。而根據喜茶的手機應用程式，目前喜茶在香港餘下銅鑼灣時代廣場一間分店。

奈雪則於去年在山頂開設本港首間分店。報道指，其創辦人曾透露最快於2020年2月底打入美國市場，並於紐約一間商場開設分店，今年亦將保持新增200至300間分店的擴張速度。惟在疫情影響下，奈雪擱置進軍紐約的計劃，有傳公司擬轉戰日本。

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