恒指高開195點 農夫山泉開市升85%
文章日期：2020年9月8日 09:28
美股休市，不過恒指今早可隨外圍高開195點或0.8%，報24785點，成交金額34億元；國指今早高開87點或0.9%，報9852點。恒生科技指數收報7301點，升0.84%。農夫山泉（9633）今日上市，定價為21.5元。開市報39.8元，升85.1%，成交金額14億元。
藍籌35隻升，7隻下跌，8隻無升跌。中移動（0941）升2.19%，報53.75元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌0.48%，報20.75元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.17%，報517元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；中電（0002）跌0.4%，報74.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。
陽光房地產基金（0435）今日公布業績，開市報3.71元，無升跌。周四有新地（0016），新地開市報99.25元，無升跌。
長壽花食品（1006）獲母公司溢價16.4%提私有化。開市報3.95元，升9.7%。
長城汽車（2333）8月產銷按年升26%和27%。開市報9.52元，升0.42%。
鴻海8月收入創新高，內地以外產能升至30%，瑞聲（2018）升0.64%，報47元；舜宇（2382）升0.17%，報115.5元。
比亞迪（1211）首8個月銷量跌23%。開市報86.9元，升2.24%。
軟銀減持眾安（6060）200萬股套現1.1億。眾安在綫開市報49.3元，升1.65%。
李嘉誠基金會斥資5632萬增持長實（1113）0.04%股權。長實開市報41.75元，升0.97%。
遠洋集團（3377）公布，建議分拆附屬遠洋服務在主板獨立上市。開市報1.88元，升6.8%。
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