港股的科技股調整持續，醫藥醫療股重拾跌軌，強勢的服飾、食品等亦回吐，新經濟失寵，大市靠舊經濟股支撐着。不過，要留意，新舊經濟隨着再度輪動，資金或回流低撈新經濟股，屆時舊經濟失勢。此外，內地A股沽壓沉重，滬深300跌穿7月下旬延伸上升軌，短線或回試低位支持，不利港股投資氣氛。

恒指昨低開後回升，早段最多升212點、高見24,908點回軟，午後曾跌219點，收市報24,589點，跌105點或0.43%；國指跌1.21%。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率25比75，跌逾3%佔下跌股份兩成多；陽燭對陰燭為29比71，大市普遍下跌，沽盤動力較大及積極。不過，成交保持活躍，昨天達1582億元，高於60天平均近一成。

航空航運物流板塊逆市升

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有八成下跌，科技器材捱沽跌半成，醫藥保健跌逾3%，軟件服務跌2.5%，食物飲品、農業及水務跌逾2%。上升行業中，航空及相關、航運物流升1.54%、0.63%，但各只有七成及一半股份上升，並非全面向好。教育上周挫近一成後昨有反彈1%。

本地的地產及相關、房託基金靠穩，但表現不及友邦（1299）升6%亮麗。不過，要留意，早前熱炒復蘇的濠賭股，當中強勢的銀娛（0027）、澳博（0880），曾升破年初高位，之後高位爭持。香港疫情緩和，友邦憧憬復蘇受到追捧，但料年初高位約86元成為重要阻力。

友邦年初高位86元成重要阻力

航空及相關、航運物流昨天做好，近期提及的南航（1055）、中遠海控（1919）、中遠海運港口（1199）愈升愈有；昨天提到上周五反彈力的長汽（2333）、周大福（1929）、JS環球（1691）升逾半成，反映強者愈強。重型機械三一國際走勢改善，可以留意。三一為煤礦設備及港口機械產生產商，首季收入按年升1%，純利跌7%，但第二季業績改善，令上半年收入增長25%，純利升16%；期內毛利率較低的寬體車等新產品銷售佔比上升，導致整體毛利率下跌4.3個百分點，但產品市佔率提升及物流裝備海外銷售收入大增，強勁收入增長拉動純利上升，基本面有支持。

走勢上，煤礦機械鄭煤機（0564）近1個月累升逾倍，三一相比大落後；三一上周升破4.3元高位後回調，但於10天線已找到支持回升，昨天創半年高位，後市有望延續升浪，短線止蝕位可設於4.3元。

[劉思明 數據尋寶]