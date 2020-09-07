樂亞（8195）向呂宇健為首的業主會接連收購不同的講座業務，變相亦向外界揭露業主會在投資講座上如何撈得「風生水起」。假設首宗收購的物業及股票講座業務保持盈利能力，每年稅後盈利合共逾千萬元。

先講樂亞2019年10月收購的元亨創業，創立於2016年，主要業務是針對25至60歲人士提供物業及股票投資講座，單是2018年收入已達1143.8萬元，稅後純利415.2萬元。以三成股權收購價1540萬元計，這間「講座公司」至少值5130萬元。

晉鼎豐營運僅兩年 4000萬賣盤

至於今年8月17日收購的晉鼎豐就更為誇張，主要從事財商及證券投資經驗分享講座，截至2019年3月的年度仍未盈利，但截至2020年3月底年度收入為879.1萬元，稅後純利已達366.9萬元，純利率超過四成。公司創立短短兩年更已以4000萬元賣出。

至於樂亞今年5月收購、經營英國物業投資講座的Bewisekid，截至今年3月底年度稅後純利為319.5萬元。而這間公司業務似乎更「豐富」，資料顯示，一間名稱接近的本地註冊公司Be Wise Kid Education（二合一教育），同由業主會核心人物吳偉、溫業鋒等人持有，兼營幼兒教育講座；Be Wise Kid Education地址與組織「英國業主會」同為一幢物業，網站顯示其合作伙伴包括業主會，更會使用業主會會址作為講座場地。

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