從事焦炭及化工產品產銷的旭陽集團（1907），計劃擴大新能源的業務，並按其不同的焦化業務配合氫能源的生產及銷售。集團總經理張金良表示，集團上半年在包括唐山的化工產品、滄州園區及環保項目3項固定資產的資本性流出達10億元（人民幣、下同），並且有相應的融資匹配，下半年的資本支出亦相若，同樣會有相應的融資措施跟進。

執行董事楊路指出，集團會透過輕、重資產配搭，將手上的焦炭業務產能進一步提高，預計年內進一步增加200萬至300萬噸，同時亦會增加更多高附加值的化工產品，及在2025年將每年產氫的規模，提高至60億立方米；焦炭的生產規模達3000萬噸。同時集團亦正與鋼鐵廠合作配料、建設及管理。

在新能源氫業務的發展方面，集團總經理張金良稱，運用焦化過程所生產的每立方米的氫之生產成本約0.7至1元，比傳統的生產成本的2至3元為低。規劃部經理孫景偉透露，集團更於河北制訂戰略框架，落地發展加氫站，並推進兩個收購項目，回報率逾15%。主席兼行政總裁楊雪崗補充，若然日後將生產出來的氫用於開發電池產品，售價在2元甚至2.5元以上，利潤空間更大，比其原有的焦炭及化工業務的回報率還要高。

至於焦炭業務方面，集團規劃部副總經理何林春稱，由於7月份的生鐵產能提高，反之焦炭行業在6、7月份的產能下跌，因此致7月份的焦炭供不應求，8月份的焦炭價格更開始上升，出現穩中有升的局面，因此帶動收入比去年提高，毛利率亦跟隨趨勢而升。在今年上半年，焦炭業務、化工、運營管理及貿易業務，各佔整體49%、36%及15%業務比重，氫能源佔比目前未見具體比例，但是會隨著後期規劃及進一步發展，將會達到一個收入比例。

化工業務上半年出現分部虧損6517萬元，張金良指，這與期內新冠肺炎疫情及油價波動有關，但是隨著市況轉穩，到6月底已開始扭虧，並於7、8月份回復正常營運情況，期望全年計可彌補上半年的虧損，甚至實現正常的營運業績。

記者：陳偉燊

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