大市表現反覆向下，今早低開74點後，曾升最多212點，內地公布8月進出口增長均遜預期後，恒指午後跌勢加劇，最多跌219點，收市跌105點或0.43%，報24589點，失守100天線(24647.12點)，成交金額1582億元，較上日減少25.76%；國指跌119點或1.21%，報9764點。恒生科技指數收報7240點，跌4.57%。

大市雖向下，但北水持續流入，南下合計淨流入39.77億元，較上日減少17.23%，連續第13日流入，累計流入380.63億元。另一方面，北上資金則持續流出，今日合計淨流出54.65億元人民幣，較上日減少13.49%，連續第6日流出，累計流出277.27億元。

藍籌9隻升，39隻下跌，2隻無升跌，恒指新貴表現差，藥明生物（2269）跌3.56%，收報181.5元，是跌幅最大的藍籌；而阿里巴巴（9988）跌3.07%，收報265.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點；小米（1810）亦倒跌，收報24.15元，跌1.43%。

美債息持續上升，友邦（1299）沿上升軌再向上，全日升5.51%，收報82.3元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻135點。

美中於科技領域角力，拖累科指重挫、跑輸恒指。中芯（0981）雖澄清「不涉軍」，但仍是科指成份股中跌幅最大的股份，中芯收報18.24元，跌22.88%，而華虹半導體（1347）亦跌14.41%，收報24.95元。科指股僅3隻升，其餘27隻下跌，升幅最大的是金山軟件（3888）收報22.15元，升2.07%。

兩隻早市破頂股午後升幅再擴大，其中，周大福（1929）創52周高，見10元，收報9.93元，升6.09%；中遠海控（1919）創52周高，見4.28元，收報4.28元，升8.91%。

吉利（0175）8月銷量按年增12%，按月升8%，完成目標57%。吉利收報16.36元，升0.12%。

中國飛鶴（6186）以每股0.63元收購原生態牧業（1431）飛鶴收報16.32元，跌0.97%；原生態牧業報0.61元，跌1.6%。

經營HKTVmall的香港電視（1137）8月每月訂單總商品交易額（GMV），按月減少13.5%，按年則大升1.26倍，收報10.68元，跌18.35%。

長實（1113）據報500億人民幣售京滬兩資產，融創（1918）有意接手，長實回覆指，「市場上很多人對我們的項目感興趣，不代表我們須要出售相關資產」。長實收報41.35元，升0.61%；融創收報31.95元，跌0.62%。

恒大（3333）7折賣樓，冀單月銷售額逾千億，收報16.54元，跌2.36%。

圓通速遞國際（6123）回吐，未止瀉，收市跌19.4%，報5.1元。

中海外（0688）8月合約銷售額增17.6%。中海外收報21.25元，跌1.39%。

世茂（0813）8月份合約銷售按年增長37%，世茂收報33.8元，跌3.29%。

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