瑞信：若中芯被美封殺 台積電或受惠

有傳美國考慮把中芯國際（0981）列入貿易黑名單，該股價今早隨即大跌。瑞信亞洲半導體分析師Randy Abrams在「瑞信亞洲科技論壇」（Credit Suisse Asian Technology Conference）上指，中芯國際在晶片代工廠的佔比低，加上該公司較成熟的技術是在40納米或以上晶片，佔其中營收九成；即使中芯被納入名單，中國市場上仍有其他代工廠可以彌補該空缺，台灣的台積電、聯電也有望受惠轉單效應。

另外，瑞信亞洲科技研究部門主管Manish Nigam表示，即是中芯國際被列入貿易黑名單，生產商亦可以透過其他管道，得到相關晶片，故該行亦認為不會影響中國或全球5G建設及智能手機推出的步伐。

不過，Manish Nigam強調，消息基本上只是傳言，目前未有辦法證實中芯是否會被制裁，而且中芯國際亦發表聲明指，公司與中國軍方毫無關係。

瑞信預計，2020年全球智慧型手機出貨12.56億部，按年減8%；明年料可拾升勢，錄得8%增長，出貨量達13.56億部；2022年估計有14.23億部，升5%。

記者：蔡穎霖

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