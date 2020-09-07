新冠肺炎疫情對製造業做成極大影響，飛達（1100）董事總經理顏寶鈴亦表示，原本按去年市道，今年公司有望生意創歷史新高，但疫情已打亂了計劃，人算不如天算。

顏寶鈴更坦言，4月及5月訂單急降，自己擔心到差點抑鬱：「看不到前景，完全唔明世界發生甚麼事」。幸而與客戶的積極溝通及員工的齊心，令公司可以在逆境中走出谷底。顏寶鈴透露，7月訂單已恢復至正常水平的85.6%，去年完成收購的配飾設計商Aquarius，7月訂單更創歷史新高；而8月及9月訂單量進一步增加，已恢復至正常水平左右，其中來自沃爾瑪的訂單更有雙倍增長。顏寶鈴指，經此一疫，與客戶的關係更拉近，「看到有客戶說一定會給訂單，很感激」。

飛達上半年純利75.7萬元，按年跌97.8%；派中期息0.02元，按年持平，顏寶鈴表示，原本預計上半年要虧損，但無論如何都堅持一定要派息，至於全年派息，她稱維持去年派息水平很有信心，能否增派息就要看下半年表現，但相信下半年一定比上半年好。

記者：陳子凌

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