【有片：選股王】三一10天線有支持

美股上周五急挫低位有支持，港股今早先升後回，恒指低開回升，最多升212點、高見24908點回軟，半日收報24708點，升13點或0.05%；國指跌0.46%。大市成交944億元。

科技股受壓，恒生科技指數跌3.34%。硬件股沽壓尤其沉重，中芯（0981）、華虹（1347）跌一兩成；比亞迪電子（0285）跌逾半成。阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌1%、3%。不過，小米（1810）、微盟（2013）逆市升1%及5%。港股通新貴熱炒，天立教育（1773）、信達生物（1801）、海吉亞醫療（6078）升一兩成。

傳統汽車、航空航運、金屬礦石股亦做好，近日提過長汽（2333）、南航（1055）、中遠海控（1919）、江西銅（0358）都升半成。重型機械鄭煤機（0564）東方電氣（1072）升4%、6%。三一（0631）走勢改善，可以留意。

三一為煤礦設備及港口機械產生產商，首季收入按年升1%，純利跌7%；隨着第二季大幅改善，上半年收入增25%，純利升16%，雖然毛利率較低的寬體車等新產品銷售佔比上升，令到整體毛利率下降，按年跌4.3個百分點，但產品市佔率提升及物流裝備海外銷售收入大增，拉動純利增長。

走勢上，三一上周升破4.3元高位後回調，但於10天線已找到支持回升，今早創半年高位。短線上望相信於4.8元會有較大阻力，止蝕位可放在4.3元。

劉思明

投資版副主編