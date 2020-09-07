中芯（0981）出公告澄清有關被美國列入貿易黑名單一事。

中芯指，其嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營；且與多個美國及國際知名的半導體設備供應商，建立多年良好的合作關係，美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。同時，中芯國際自成立以來作為全球半導體供應鏈上的重要成員，客戶遍及美國、歐洲及其他亞洲地區等，其產品及服務皆用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係。2016 年及以前，中芯國際還是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」 (Validated End-User) ，並曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查。因此，任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞，對此感到震驚和不解。中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

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