恒指半日表現反覆，低開74點後最多跌93點，高位升212點，但半日升幅收窄至13點或0.05%，報24708點，成交金額943億元；國指跌45點或0.46%，報9838點。恒生科技指數收報7334點，跌3.34%。多隻內需股破頂。

藍籌15隻升，31隻下跌，4隻無升跌。友邦（1299）升3.33%，收報80.6元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；恒安（1044）跌3.19%，收報59.15元，是跌幅最大的藍籌。恒指新貴阿里巴巴（9988）跌1.09%，收報271元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

另外兩隻恒指新貴方面，小米（1810）收報24.8元，升1.22%；藥明生物（2269）收報185.5元，跌1.43%。國指新貴美團（3690）收報253.2元，跌3.28%。

中美角力拖累科指表現跑輸恒指，科指成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。而表現最差的是傳被美國列入黑名單的中芯（0981）收報18.98元，跌19.75%，另一半導體股亦下跌，華虹半導體（1347）收報25.4元，跌12.86%。比亞迪電子（0285）創上市新高後倒跌，高位見42元，收報39.15元，跌5.32%；而科指股升幅最大的是微盟（2013）收報12.98元，升5.19%。

破頂股還包括，永升生活服務（1995）創上市新高，見18.06元，收報16.9元，升3.05%；佳兆業（1638）創52周高，見4.58元，收報4.43元，升3.99%；周大福（1929）創52周高，見9.57元，收報9.46元，升1.07%；長城汽車（2333）創52周高，見9.7元，收報9.7元，升7.9%；亞信科技（1675）創上市新高，見13.62元，收報12.8元，跌2.59%；九毛九（9922）創上市新高，見19.9元，收報18元，升4.65%；中國黃金國際（2099）創52周高，見11.9元，收報11.5元，升2.86%；紫金礦業（2899）創52周高，見6元，收報5.96元，升3.65%；中遠海控（1919）創52周高，見4.28元，收報4.2元，升6.87%。

吉利（0175）8月銷量按年增12%，按月升8%，完成目標57%。吉利收報16.58元，升1.47%。

中國飛鶴（6186）以每股0.63元收購原生態牧業（1431）飛鶴半日收報16.74元，升1.57%；原生態牧業開市報0.61元，跌1.6%。

經營HKTVmall的香港電視（1137）8月每月訂單總商品交易額（GMV），按月減少13.5%，按年則大升1.26倍，收報11.98元，跌8.41%。

長實（1113）據報500億人民幣售京滬兩資產，融創（1918）有意接手，長實回覆指，「市場上很多人對我們的項目感興趣，不代表我們須要出售相關資產」。長實收報41.45元，升0.85%；融創收報32.2元，升0.16%。

恒大（3333）7折賣樓，冀單月銷售額逾千億，收報16.72元，跌1.3%。

圓通速遞國際（6123）回吐，半日跌10.7%，報5.65元。

中海外（0688）8月合約銷售額增17.6%。中海外收報21.45元，跌0.46%。

世茂（0813）8月份合約銷售按年增長37%，世茂收報33.8元，跌3.29%。

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