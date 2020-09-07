中國8月進出口增長均遜預期 首8個月對美出口減0.8%
文章日期：2020年9月7日 11:10
中國海關公佈，以人民幣計價，8月份中國外貿進出口2.88萬億元，按年增長6%。其中，出口1.65萬億元，增長11.6%；低於市場預期；進口1.23萬億元，下降0.5%，遜預期；貿易順差4165.9億元，增加74.4%，數字高於市場預期的3860億元。
首8個月，中國貨物貿易進出口總值20.05萬億元人民幣，按年降0.6%，降幅較前7個月收窄1.1個百分點。其中，出口11.05萬億元，增長0.8%；進口9萬億元，下降2.3%；貿易順差2.05萬億元，增加17.2%。
一般貿易進出口增長、比重提升。首8個月，中國一般貿易進出口12.09萬億元，增長0.5%，佔外貿總值的60.3%，按年提升0.7個百分點。其中，出口6.59萬億元，增長2.5%；進口5.5萬億元，下降1.7%。同期，加工貿易進出口4.68萬億元，下降6.7%。其中，出口2.97萬億元，下降6.6%；進口1.71萬億元，下降6.8%。此外，中國以保稅物流方式進出口2.43萬億元，增長4.8%。其中，出口8285.5億元，增長7.8%；進口1.6萬億元，增長3.3%。
今年首8個月，美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為2.42萬億元，下降0.4%，佔外貿總值的12.1%。其中，中國對美國出口1.87萬億元，下降0.5%；自美國進口5493.2億元，增長0.2%；對美貿易順差1.32萬億元，減少0.8%。
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