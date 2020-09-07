華為任正非：不在其位不謀其政 無須每個員工都讀華為總戰略

中美角力升溫，中國電訊商華為成兩國磨心。內媒引述華為內部電郵報道，華為創始人任正非在公司戰略預備隊學員和新員工座談會上指，華為可能會遇到想像不到的困難，但這也是一個最大的機會時期。

任正非稱，華為的戰略定位就是一家商業公司，期望商業上能成功，沒有其他戰略定位。他要求當前情況情況下，每個人都要以做好自己的本職工作為中心「我們二十多萬人，每個人的本職工作疊加在一起，就是一個完整的體系。」

任正非表示，華為不需要每個員工都去閱讀公司的總戰略，不要關注太大的事情，「不在其位，不謀其政，沒有處在一定的位置，讀了也不一定理解。」

任正非透露，將來華為的崗位分為三個類別：職員類、專家類、管理類。

任正非指，職員類別的崗位對年齡沒有限制，可以做到50至60歲，職級只有15、16級也可以，將來他們還會有工齡津貼、崗位補貼、質量補貼等，保持一定的合理收入。

第二類是專家隊伍，專家要快速適應社會變化，趕不上時代變化就會「掉隊」，華為沒有收容隊。

第三類是行政管理隊伍，主官和主管每年強制性10%的末位淘汰，即使全優秀也是硬性的，這樣才有新的血液循環。

對於華為的戰略預備隊，任正非表示戰略預備隊是選拔制，是一個轉人磨芯的過程。他稱，戰略預備隊不能像大學一樣以培養為中心，而是選拔制，包括有少量的淘汰。