恒指今早低開74點或0.31%，報24621點，成交金額191億元；國指今早低開33點或0.34%，報9850點。恒生科技指數收報7481點，跌1.41%。

港鐵（0066）升1.37%，報40.6元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌3.02%，報46.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.64%，報78.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；港交所（0388）跌1.47%，報375元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

吉利（0175）8月銷量按年增12%，按月升8%，完成目標57%。吉利汽車（0175）開市報16.34元，無升跌。

中國飛鶴（6186）宣布，以每股0.63元代價收購原生態牧業（1431）所有已發行股份，溢價1.6%。飛鶴開市報16.3元，跌1.09%；原生態牧業開市報0.65元，升4.8%。

路透引述美國國防部官員稱正研究考慮將中芯國際（0981）列入貿易制裁黑名單，又稱正審查中芯國際與中國軍方的關係。就此事件，中芯國際發聲明表示涉軍報道不實。中芯國際開市報20.05元，跌15.22%。

經營HKTVmall的香港電視（1137）公布，8月每月訂單總商品交易額（GMV）為5.36億元，按月減少13.5%，按年則大升1.26倍；平均每日訂單數量達3.29萬張，按月下跌9.4%，按年大升1.31倍。8月平均訂單值為526元，按月及按年均下跌4.7%及2.4%。香港電視開市報12.46元，跌4.74%。

長實（1113）據報500億人民幣售京滬兩資產，融創（1918）有意接手，長實回覆指，「市場上很多人對我們的項目感興趣，不代表我們須要出售相關資產」。長實集團開市報41.2元，升0.24%；融創中國開市報32.3元，升0.47%。

中海外（0688）8月合約銷售額增17.6%。中海外開市報21.8元，升1.16%。

世茂（0813）8月份合約銷售按年增長37%，世茂開市報34.6元，跌1%。

破頂股份方面，比亞迪電子（0285）開市報41.95元，升1.45%；創上市新高，見41.95元，佳兆業（1638）開市報4.3元，升0.94%；創52周高，見4.3元。

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