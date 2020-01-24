港股ADR跌47點 留意中芯、港視
文章日期：2020年9月7日 08:53
美股上周五向下，港股ADR跌47點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.32%，折合報519.66元；匯控（0005）升0.08%，折合報33.13元；建行（0939）跌0.98%，折合報5.39元。
美股期貨個別發展，道期升0.28%，標期升0.08%，納期跌0.57%。日股現跌0.45%，韓股現跌0.1%，澳股現跌0.23%。
今日焦點股份可留意：
吉利（0175）8月銷量按年增12%，按月升8%，完成目標57%。
中國飛鶴（6186）宣布，以每股0.63元代價收購原生態牧業（1431）所有已發行股份，溢價1.6%。
路透引述美國國防部官員稱正研究考慮將中芯國際（0981）列入貿易制裁黑名單，又稱正審查中芯國際與中國軍方的關係。就此事件，中芯國際發聲明表示涉軍報道不實。
經營HKTVmall的香港電視（1137）公布，8月每月訂單總商品交易額（GMV）為5.36億元，按月減少13.5%，按年則大升1.26倍；平均每日訂單數量達3.29萬張，按月下跌9.4%，按年大升1.31倍。8月平均訂單值為526元，按月及按年均下跌4.7%及2.4%。
長實（1113）據報500億人民幣售京滬兩資產，融創有意接手，長實回覆指，「市場上很多人對我們的項目感興趣，不代表我們須要出售相關資產」。
中海外（0688）8月合約銷售額增17.6%。
世茂（0813）8月份合約銷售按年增長37%。
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