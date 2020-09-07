恒指上周尾段再度急轉直下，但可謂「司空見慣」，仍處於上落區間內。恒生科技股上周受壓，但周五急挫後迅速獲得承接，美股納指周五先跌後穩，向好形勢不變。上周五個股有資金低撈，值得多加注意。

恒指上周初升上25847點掉頭向下，周五曾經跌至24488點，收報24695點，全周跌726點或2.86%；國指跌2.93%。大市上周的日均成交1680億元，包括周五收市後恒指成分股變動生效，成交增至2132億元，撇除當日，日均成交與60天平均相若，成交平穩。

走勢上，恒指國指失守10天線、20天線及50天線，國指更跌穿100天線及7、8月低位約萬點關口，後者走勢較差。值得留意，4月以來，恒指大部分時間在約1500點區間內跌跌盪盪向上，除了5月下旬跌凸及7月上旬升凸（見圖1）；上周恒指由區間頂部回落至底部，仍處於通道之內。

趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例（見圖2），由前周五約四成，進一步降至上周五約兩成，快到近月多次超賣反彈約一成水平；雖然高於50天線比例上周下跌，但仍接近四成，不少股份守住50天線中線向好，有利短線反彈。

至於大市，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率25比75，跌逾3%佔下跌股份一成多；大市連續3日跌多升少，近9日有7日都是跌的多，大市趨勢向淡，但每日跌逾3%股份佔比維持約一成半，沽壓不大，整體持續偏軟。

科技指數即日收復大部分失地

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有八成下跌，教育跌9%表現最差，其次環保及新能源跌6%，農業及水務、內房及物管跌近4%，中資電力、中資金融跌逾3%。個別上升行業表現強勁，汽車及相關升2.6%，航空及相關升逾2%，本地零售服務、科技器材升近2%。

科技股上周在高位有回吐，恒生科技指數周四跌2.6%後，周五曾再挫超過半成，惟即日收復大部分失地，收市僅跌1.5%。上周提到短線強勢的京東（9618）、阿里巴巴（9988）周五最多跌7%，低位反彈3%收市，未能收復10天線；美團（3690）的反彈力明顯強得多，同樣最多跌7%，收市近無升跌。目前，京東、阿里、美團走勢相似，反彈受制10天線；支持位，京東、阿里巴巴短線要留意290元、259元；美團關鍵位置約236元。此外，美股納指7月頭也不回進一步攀升，形成新的上升趨勢，調整守約10350點，升浪未完。

中遠港現突破 周大福候9元以下吸納

美團之外，個別股份反彈力相當強。比亞迪電子（0285）、香港電視（1137）上周最多升逾四成，即使周五跟隨市况急挫亦迅速反彈，以近全周高位收市。汽車長汽（2333）、部件敏實（0425）、高端消費周大福（1929）、家電JS環球（1691）、航空南航（1055）、航運中遠海運港口（1199）上周最多升逾半成，也以近全周高位收市。中遠港口上周五向上突破，短線料可上試5元關口，止蝕位可設於4.5元；周大福亦可候9元以下吸納，低收8.5元離場。

[劉思明 數據尋寶]