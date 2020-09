獨立股評人David Webb於facebook發文指,今日原先應是立法會投票日,到達票站卻出人意表地空蕩蕩。該處有一名女士想將一支大棉花棒塞入其鼻孔,不碓定這樣是否查明選民的取向(a lady there wanted to stick a giant Q-tip up my nose. Not sure how that ascertains voter preference)。

David Webb續指,該名女士指他可能是「百萬分之一」(註:假陽性機率為百萬分之一),但由於沒有獎金,因此他拒絕檢測。