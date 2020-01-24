內媒報道，中證監副主席方星海今日於內地出席《2020中國國際金融年度論壇》時表示，中證監將加快推進資本市場的對外開放，完善對外開放的商品體系。方星海提到，部分措施包括擴大滬深股通投資范圍，拓寬ETF互聯互通，便利境外機構投資者配置股票ETF及人幣債券資產，以及加大商品期貨市場開放力度，擴大特定品種范圍。

報道指出，截至今年9月3日，境外投資者通過滬深港通持有中國股市的股票市值達2.01萬億元人民幣，佔A股流通市值比重3.28%。加上QFII（合格境外機構投資者）及RQFII（人民幣合格境外機構投資者）持股，所有外資持有中國流通股市值比重為4.69%。

方星海表示，相比日韓等股票市場中外資持股占比超三成以上，引入境外資金進入中國股票市場仍具有很大潛力。他表示，將推動修訂后的QFII、RQFII制度規則盡快發布實施，持續完善和深化境內外市場互聯互通機制。

他表示，中國將繼續推進其他開放措施，包括放寬證券、基金、期貨行業的外資持股限制政策，鼓勵境外證券、基金、期貨等金融機構來中國發展，幫助內地機構「走出去」。

方星海同時提及，開放資本市場為內地帶來正面影響良多。他指出，中國市場一向債券融資佔比較高，引入外資，可顯著提高股權融資比重，尤其在企業創新階段，需要更多能吸收風險的股權投資支持初創企業。

他續指出，資本對外開放令「價值投資」理念在市場更加鞏固，投資行為更理性，令長期困擾中國股市的所謂「牛短熊長」逐步消失；此外，更加理性的市場可為首次公開發售（IPO）常態化發行及投資者保護提供基礎。

早前上市公司會計監督委員會（PCAOB）與中證監就審計中企底稿進行談判，進展緩慢。方星海昨日提及，將強化跨境上市公司的審計監管合作，加強與境外資本市場監管機構的溝通和政策協調，嚴厲打擊財務造假行為，共同維護各國投資者合法權益。