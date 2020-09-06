財政司司長陳茂波今日發表網誌指，不少傳統行業為應付疫情的「新常態」，積極加快應用各種科技，「防疫抗疫基金」自5月中推出「遙距營商計劃」，至今共收到逾1.8萬份申請，約七成半獲批，總資助額超過7.6億元，已增撥10億元繼續推行計劃，並提出多項改善措施。

陳茂波表示，疫情改變了不少人的生活習慣及消費模式，在疫情過後很可能會持續下去，對許多行業的舊有營運模式帶來挑戰，但為更多新行業開啟契機，為未來社會的經濟和產業模式帶來更多未知的可能。

他續指，上周到科學園參觀時，參觀了區內的生物醫藥科技共享實驗室和辦公空間，並與三間生物醫藥科技公司成員會面，其中一間研發了可實時監察病人身體狀況數據的穿戴式裝置，疫情當中更獲醫管局應用於監察正在隔離的新冠病人情況，有助減低醫護被感染的風除。另一間公司則在基因研究中透過次世代定序技術，研發更精準的癌症監察和治療方法，長遠目標是降低檢測和醫治癌症的成本。

他相信，不論是生物醫藥科技，還是其他創新科技的發展，對香港未來經濟發展以至整體社會利益，均有重要意義。即使面對經濟衰退、財政壓力，政府仍會繼續投放資源，堅定地推動創科發展，力求為香港經濟未來開拓更廣闊的空間。

他又指，普及社區檢測計劃自上周二起正式展開，至今已有超過100萬名市民成功預約，當中60多萬人已進行檢測，找出了一些新感染個案，呼籲仍未登記的巿民積極參與接受檢測。