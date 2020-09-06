積金局主席黃友嘉今日發表網誌，指強積金制度總資產至7月底已回升並突破10000億元，反映制度十分穩健，經得起市況波動，提醒市民強積金是一項長線投資，毋須過份擔心市場的短期波動。

他指出，時間越長，強積金供款越多，複息效應也越強。根據積金局數據，截至2019年12月，100萬元以上強積金帳戶達62,900個，較對上一年增加近4成，只要市民好好管理自己的強積金，長遠可累積到一筆儲備，作為退休的基本保障。

他續指，近年積金局以「三步曲」的方式，持續研發更多便利市民管理強積金的工具，包括去年4月先推出第一步曲，透過一站式「強積金基金平台」，並把基金管理費以「一拆三」的形式顯示，成員可「貨比三家」。積金局曾研究，基金管理費高未必一定有較佳回報。如果2個投資目標相若的基金，其中一個的管理費較低，該基金理應可讓打工仔獲得較佳回報。

自「強積金基金平台」推出後，超過40個基金、涉及10個強積金計劃已下調收費，更有強積金計劃旗下的10個基金下調投資管理費達20點子。

第二，積金局早於去年底要求各受託人，每年需向計劃成員發出的周年權益報表中加插圖表，令強積金帳戶的資訊更清晰易明。受託人已陸續採納這個統一模式，預計今年底將擴展至所有強積金計劃。

第三步曲，就是協助計劃成員評估強積金基金的風險。積金局要求受託人在基金便覽及網站中增設風險級別。風險級別根據劃一的風險標記級別，以1至7反映強積金基金的風險水平，數字越高，風險越大。現時部分受託人已把旗下強積金基金的風險級別上載至「強積金基金平台」，其餘亦將於今年底前上載至平台。