美國科技股周五承接周四跌勢，《金融時報》報導，科技股早前升勢其實是由日本軟銀投資衍生工具所帶動，早段加深跌勢，周五納指日內一度下跌逾5%，不過尾市跌幅收窄，納指收市報11313點，下跌1.27%，標普500指數下跌0.81%，報3426點，道指收報28133點，下跌0.56%。

納指連跌兩日，累跌6.16%，為3月中的低位以來最大跌幅，全周累計下跌3.27%，標普500指數全周累計下跌2.31%，道指下跌1.82%。周四急跌的蘋果和Tesla，昨日最多再下跌8.59%和8.26%，不過收市前拉升，反升2.78%和0.07%。其他大型科技股方面，Alphabet下跌2.96%，facebook下跌2.88%，亞馬遜下跌2.18%。

路透社引述部分基金經理警告，隨着機構投資者在暑假完結後回歸，是輪跌勢或是11月美國總統大選前，股市動盪走勢的預演，市場或重新關注潛在經濟問題。

中概股方面，阿里巴巴（9988）美股下跌0.41%，折合比港股低收0.51%。京東（9618）美股下跌4.76%，折合比港股高收0.71%

恒指夜期收報24654點，下跌0.06%，低水41點。港股ADR比例指數收報24648點，下跌0.19%。騰訊（0700）ADR折合報519.67元，比港股高收0.32%。中海油（0883）和中石化（0386）ADR折合報8.27元和3.41元，分別比港股低收1.13%和0.67%。