港股通名單調整 信達、百濟神州、康基下周北水可買

上交所今日公布，港股通（滬）將有10隻股票納入，同時10隻股票遭剔除，由下一交易日即9月7日起生效。納入股份包括2隻已開始賺錢、故除去「B」字頭生物科技股信達生物（1801）及百濟神州（6160），及2隻醫械股微創醫療（0853）及康基醫療（9997）。其餘納入股份則包括鷹君（0041）、金地商置（0535）、香港寬頻（1310）、新東方在線（1797）、中海物業（2669）、宇華教育（6169）。

港股通（滬）剔除股份則包括恒騰網絡（0136）、和記電訊香港（0215）、華寶國際（0336）、大新金融（0440）、浙江滬杭甬（0576）、豐盛控股（0607）、中國首控（1269）、（1357）、中國再保險（1508）、中集安瑞科（3899）及中國通號（3969）。

深交所則公布，港股通（深）將有24隻股票納入，同時15隻股票遭剔除，自9月7日起生效。納入4隻醫藥股中，有3隻與上交所相同，即信達生物、百濟神州、康基醫療，此外另一股份為海吉亞（6078）。其他股份則與上交所選擇差異較大，僅有鷹君一股重疊。

港股通（深）中有4隻物管股獲納入，包括永升服務（1995）、時代鄰里（9928）、建業新生活（9983）、寶龍商業（9909）。

此外當炒內需股九毛九（9922）、5G概念股京信通信（2342）、半新股移卡（9923）獲納入。其餘納入股份有遠東發展（0035）、匯景控股（9968）、神舟租車（0699）、民銀資本（1141）、日清食品（1475）、亞信科技（1675）、天立教育（1773）、中廣核心能源（1811）、慕尚集團（1817）、大新銀行（2356）、寶勝（3813）及和諧汽車（3836）。

不過，上交所及深交所於公告中均指出，根據《上市規則》18A章上市的未賺錢B股生科股納入港股通事宜，仍有待滬、深、港三交易所進一步協商。

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