內媒《財新網》引述消息人士報道，長實集團 （1113） 擬出售位於北京、上海的兩處物業，價值達500億元人民幣（下同），有消息人士指，融創中國 （1918） 有意接手。

本報獲長實回覆：「市場上很多人對我們的項目感興趣，不代表我們須要出售相關資產。」

《財新網》報道，長實擬出售的資產包含住宅和商業綜合體，分別為北京市朝陽區逸翠園二期項目和上海普陀區高尚領域綜合體項目。

報道稱，起初該筆交易主要以北京逸翠園二期為主，附帶上海高尚領域一部分資產，資產規模約200億元，惟長實有意將兩處資產整體打包出售，總價值相應增加，目前交易仍在洽談中。

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