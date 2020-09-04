香港保險業聯會宣布，推出虛擬銷售平台，便利保險中介人透過視像會議工具銷售人壽保險產品。保險公司如選用此已獲預先審核的平台，透過沙盒申請以視像會議工具銷售長期保險保單，將無須再次進行技術評估。整體申請流程將得以簡化，縮短審批時間。

保聯表示，會方多月來與保監局合作，就保聯選取的方案，進行嚴格合規及技術審查，以確保方案在安全性、使用者權限、審計等方面，均符合所有法規要求，並能有效保障消費者權益。

保險公司若選用保聯平台推出遙距銷售服務，仍需向保監申請，經保險科技監管沙盒推出。據了解，保險公司仍要就自行負責的部分，例如在平台所出售的產品、為保險代理提供的訓練等，交由保監局審批。保監局已在8月5日向保險公司發出通函，列出申請虛擬銷售平台的要求，目前已有3間保險公司和3間銀行，經沙盒推出遙距銷售平台。

保聯行政總監劉佩玲表示，該虛擬銷售平台可以滿足不同規模、分銷渠道的會員公司的需求和負擔能力。2020年上半年新造壽險業務大幅收縮，希望此銷售平台能夠為業界打一口強心針，同時確保公眾可以循新途徑取得保險建議和保障。保聯亦表示，歡迎保監局將容許以非親身銷售方式分銷特定保障型保險產品的臨時便利措施延長至年底。

記者：歐陽偉昉

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