雅居樂（3383）公布，與平保（2318）旗下的深圳恒創簽訂合作協議，雙方透過項目公司共同開發廣東中山市翠亨新區項目，項目公司由雅居樂及平保分佔65%及35%權益，其中雅居樂對項目總承擔最多約45.77億元人民幣（下同），其中包括向項目公司提入或提供財務資助，總金額最多29.75億元，以及提供擔保，最多16.02億元。

該中山市項目為綜合性物業開發，涵蓋土地面積約24.6萬平方米及總建築 面積約91.9萬平方米。項目公司將不會併表。

集團指，透過合作，能與平保相互共享資源及優勢互補，有益於項目土地的開發，並為集團提供機會擴大物業發展組合，與集團核心業務策略一致及符合集團長遠利益。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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