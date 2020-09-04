福祿控股董事長兼首席執行官符熙（中）、高級副總裁張雨果（右二）、高級副總裁水英聿（左二）為高中同學，因約10年前對IT行業感興趣，一同創業，運營公司。

虛擬產品B2B平台福祿控股（2101）下周一（7日）起招股，招股價介乎6.9元至8.9元。每手500股，入場費4494.84元。公司全球發行1億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎6.9億元至8.9億元之間。招股期至下周五（11日）中午12時截止，預計9月18日掛牌。

公司董事長兼首席執行官符熙表示，本次IPO共有5名基石投資者，包括內地國企背景基金中投中財，投資800萬美元；香港恒基集團（0012）主席李家傑基金，投資600萬美元；光谷產投，投資3000萬元人民幣；互聯網公司武漢百捷，投資300萬美元；遊戲公司完美世界，投資100萬美元。

根據初步招股資料，福祿控股主要作為第三方平台運營商，銷售點卡、充值券等虛擬產品，並於交易中收取佣金。其上游為虛擬商品提供商，包括騰訊視頻、鬥魚、喜馬拉雅、內地電訊商等。下游則為電子支付平台、銀行線上支付平台等。截止今年首季，公司共與910家虛擬商品提供商及1450個下游消費場景促成交易。

按去年GMV（商品交易總額）計算，公司於內地同業中排名第5，全年GMV錄得128億元人民幣（下同），市場份額3.2%。按收入計，公司於內地同業中排名第一，全年收入2.4億元，市場份額佔7.7%。

公司高級副總裁趙筆浩表示，公司未來有意「出海」東南亞發展，將優先選擇移動支付佔比較高的國家，如泰國。他表示，去年已經與騰訊（0700）投資的網上購物平台蝦皮（Shopee）積極展開投資機會。

福祿為武漢起家的企業，公司CEO符熙於大學畢業前數月創立公司，並與其高中好友、即現在的管理層張雨果及水英聿共同營運公司至今，三人均為「85後」。公司未有引入大型互聯網公司投資，現時公司主要股東均為高層及僱員。

被問及公司會否擔憂互聯網巨頭逐步吞併其市場，管理層表示，騰訊、阿里（9988）等大公司更注重頭部賽道，而福祿專攻細分市場，已經可以滿足巨頭企業的需求，若大公司現時開始布局，性價比不高。

被問及武漢疫情當時有否影響公司，公司高級副總裁張雨果表示，於武漢疫症爆發期間，公司全體員工及家人均未有受到感染。

他續指，就整體經濟環境而言，福祿可視作「宅經濟」股份，其交易基本均於線上完成，而上游供應商如騰訊、愛奇藝、完美世界業績均在疫情中繼續成長。他指出，今年首季公司GMV按年升35%，純利按年飆1.25倍，並稱相信疫情培養了用戶線上付費習慣，相信未來會持續利好公司。

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