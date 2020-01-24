國際航空運輸協會（IATA）早前警告全球航空業今年會巨虧，協會的首席醫學顧問David Powell今日表示，現在沒有人旅行或出差，航空公司正在竭盡所能避免倒閉，業界無法負擔等待疫苗的成本。

David Powell在接受彭博新聞社訪問時提及，除戴口罩、定期洗手和對高接觸表面進行消毒之外，航空業更需要與監管機構合作，為登機前的乘客引入可靠的新型冠狀病毒測試系統。他指出，理想的保護措施是避免感染者發機，航空業需要足夠可靠和快速的測試，並且能夠大量進行。但就目前情況而言，這是一個艱鉅的任務，因為全球製造商都在努力滿足新型冠狀病毒測試的需求，過多的測試亦可能帶來混亂。

在上個月，新加坡和中國在起飛的航班上發現具傳染性乘客，兩國因而引發一場罵戰。新加坡表示，大多數有感染的人已經康復，但留下病毒可長達數周甚至數月，導致檢測結果呈陽性。

代表全球290多家航空公司的IATA表示，預期航空業直到2024年才能恢復疫情前的客運量水平，並且預計僅今年一年，航空公司的損失就將超過840億美元。David Powell於早前提到，因為一部分新型冠狀病例是無症狀的，而建議避免感染的最佳方法是經常洗手，而不是戴口罩。

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