內銀不良貸款上升，同時需要支緩經濟增加貸款，加重資本比重負擔，同時內銀利息和手續費收入受減息降費影響，削弱內銀內生資本能力。彭博引述消息人士指，包括工商銀行（1398）、交通銀行（3328）、郵儲銀行（1658）的國有大型銀行在內，本月將有1950億元（人民幣，下同） 的資本債或永續債發行，將會是有史以來中國第二高的內銀債券發行額。

消息人士表示，本月工行將有600億元二級資本債發行，郵儲行和交行計劃發行600億元和300億元永續債發行，另外中國人壽（2628）作為大股東的全國性股份銀行廣發銀行計劃發行450億元二級資本債。以上債券發行計劃為早前已向公司董事會和股東提出的集資計劃，部分銀行正等待監管審批，或會延後發行時間。

評級機構標準普爾上月發表報告，指出四大行雖然現時仍能在最低資本要求以上維持安全的水平，不過距離2025年實施的全球資本要求仍合共欠2200億美元的缺口，因為未來數年因經濟壓力縮減盈利，缺口可能擴至9000億美元。

華泰證券表示，市場對債券需求疲弱，已反映在次級市場的價格，農業銀行（1288）的4.28厘永續債本月已跌至一年低位，郵儲行的3.69厘永續亦在月底跌至3月發行以來的低位。

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