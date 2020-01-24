美股急跌，港股全日低開低收，日中最多跌518點，低見518點，午後跌幅一度收窄至200點內，惟競價時段跌幅擴大，收市跌312點或1.25%，報24695點，成交金額2131億元，較上日增加45.43%；國指跌56點或0.56%，報9883點。恒生科技指數收報7588點，跌1.53%。

過去一周，恒指累跌2.85%或726點，表現最差的是聯通（0762），全周累跌7.52%；表現最好的是下周被踢出恒指的神華（1088），累升6.2%。國指過去5個交易日累跌2.93%或298點。

科技股偏軟，騰訊（0700）領跌大市，收跌3%，收報518元，拖低恒指89點。阿里巴巴（9988）收報274元，跌3.59%；美團（3690）收報261.8元，跌0.3%。ATMX中僅小米（1810）一枝獨秀，午後股價反彈，收報24.5元，升2.51%。

藍籌中僅7隻高收，當中以旺旺（0151）表現最標青，收升2.58%，收報5.56元，該股下周一將被剔出恒指；銀娛（0027）跌4.78%，收報59.8元，是跌幅最大的藍籌。

高銀金融（0530）午後復牌，集團確認獲得由長實（1113）協助，可融資約87億元。高銀金融一度狂漲93.02%，高見1.99元，創9個月新高，收報1.6元，升55.34%。長實跌1.67%，收報41.1元。

比亞迪電子（0285）逆市向上，曾創上市新高，高見41.85元，收報41.35元，升6.03%。

恒指國指換馬下周一生效，染藍後宣布配股的藥明生物（2269），收報188.2元，跌2.23%。而下周納入綜指的日清食品（1475），收報9元，跌3.64%。

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