美國上月前所未有對香港11名官員發出制裁，卻令本港一行業供不應求。外電CNBC今日引述獵頭、銀行界人士消息指，包括最大型銀行及資產管理公司在內的本港金融企業，均正加快聘請合規專業人士，以應對中美兩國對彼此的制裁。報道引述獵頭稱，「處理制裁已經成為了利基市場（niche area）」。

報道引述獵頭公司Michael Page Hong Kong區域總監Olga Yung稱，過去3個月內，有最頂尖的一線資產管理公司尋求聘請從事監管合規工作的律師。她續指，大型金融企業正同時尋找制裁方面的專家，並試圖於律師行尋求外部支援服務。

另一獵頭則透露，在美國宣布制裁措施後，中國四大行工、農、中、建中的兩家已經向其所在的獵頭公司給出了主動授權（an active mandate），聘請處理制裁的專家。惟他沒有透露具體銀行名稱。報道指出，對合規專家的需求過去數月內上升了三分一。

報道續引述一名就職於大型銀行在港分部的管理層人士表示，已經向內部人員發放一張制裁及相關人員名單。而該行面臨兩種選擇：關閉全部戶口，或尋求有處理制裁經驗的人員對所有戶口進行審計檢查。

該名人士透露，儘管公司正試圖減少開支，但最後該銀行選擇聘請兩名合規專家，並且對餘下團隊提供制裁有關的培訓。

惟報道指出，要滿足這一人才需求並不容易。部分原因是由於一直以來，擅長幫助香港金融行業應對美國制裁的法律專家並不多。另一方面，則是因為疫情加上國安法帶來的政治不確定性，要聘請海外專家更是難上加難。

記者：馬迪帆