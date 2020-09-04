摩根士丹利發表報告，隨着人民幣國際化加速，該行預期由2021年起的未來10年，每年會有2000億至3000億美元資金流入中國，而今年則會有來自私人和公共財政儲備的1500億美元資金流入。至2030年，人民幣將佔全球財政儲備的10%，超過日元和英鎊。

大摩預期，今年會有500億至600億美元外資流入A 股，對比去年為670億美元，而在未來10年每年將有1000億美元流入。債市方面，每年流入中國政府債券市場的資金，每年將有800億元至1200億元，外資持有政府債和政策性銀行債券佔比，至2030年底將分別升至20%和10%，分別比現時的9%和4%上升。

大摩繼續看好A股表現，城市化、科技本地化和人民幣國際化主題，將得益於中美分歧擴大下的經濟內循環概念，該行基本預期滬深300指數在明年6月會有11%的升幅。該行亦看好人民幣走強，至2021年底可升至6.6。

個股方面，大摩看好港交所（0388），將成為中國和國際間的更重要市場，大摩預期中國和環球資金更頻䌓流入，未來累計會有3萬億美元淨流入，另外中概股來港第二上市，和港交所擴展其他衍生產品，將帶動港交所增長。大摩予港交所430元目標價，在最佳情况下，在2022年或以後的收入可上升110%。

另外，大摩亦認為中資券商龍頭可受惠於資本市場改革，提升收入來源和業務機會，例如投行業務、資管業務等，預計未來3年將帶來25%的額外盈利支持。該行認為中金公司（3908）是行內首選，因為中金在新經濟和跨境的業務較強，未來資本市場改革，可為業內帶來A股上市，交易談判等收入增長，以及行業整併的機會。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

首宗因虛假聲明提取強積金 被判12個月感化令

Snap CEO稱收購TikTok得不到其工程團隊 任何買家都面臨挑戰

IFR：京東數科已選國泰君安、五礦證券為科創板IPO保薦人

美國Wechat用戶聯盟入稟 要求特朗普提供禁用WeChat理據

滬指全周累跌1.33% 結束5周連升

保監局延長非親身銷售臨時便利措施至今年底

【有片：埋身擊】受美股拖累港股急瀉 後市走勢係點？

印媒：印度冀當全球供應鏈中中國的替代者

疫情下球場僅部分開放 英超球隊新賽季據報將損失55億

高銀確認獲長實助融資87億 午後復牌狂升93%