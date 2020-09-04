首宗因虛假聲明提取強積金個案，被判感化令。涉事者以申請永久離開香港為同一理由，在2013年1月和2017年7月，前後分別向兩間強積金受託人申請提早提取強積金。經積金局和警方調查後提出刑事檢控，最終被裁定違反《強制性公積金計劃條例》，被法庭裁定作出虛假或具誤導性的陳述，判處12個月感化令，其間必需遵從感化官的指示，以及不可再犯任何刑事罪行。

根據《條例》規定，強積金計劃成員可以永久離開香港為理由申請提早取回強積金，但成員一生只可以此理由提出一次申請。若成員其後返港及再次參加強積金計劃，將不能再次以永久離港的理由申請提早提取強積金。任何人士如向積金局或受託人作出虛假聲明，即屬違法，最高可被罰款10萬及監禁1年。過往曾有強積金計劃成員以永久離港為理由申請提早提取強積金，因為作出虛假聲明而被定罪，判罰款、社會服務令或監禁不等，當中包括在2014年，一名成員被判監禁21天。

積金局發言人提醒，強積金計劃成員切勿以身試法，積金局會與警方及相關政府部門保持密切聯繫，就可疑個案查核申索人是否真正永久離港，更提到積金局的備存紀錄冊，載列所有曾以永久離開香港為理由，提早提取強積金的成員，以核實成員會否因同一理由而提早提取強積金，一旦發現可疑個案，積金局必定會依法處理。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

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