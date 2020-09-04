保監局宣布，因應新冠肺炎實施的臨時非親身銷售特定保障型保險產品的臨時措施，將獲延長至今年年底。鑒於新冠肺炎的最新發展，當局今日向獲授權的人壽保險公司發出通函延長臨時便利措施，措施涵蓋的產品範疇和執行細節維持不變。

臨時便利措施涵蓋的產品包括合資格延期年金保單、自願醫保產品、定期人壽保險保單，以及能提供保險保障而不含高儲蓄成分的保費回贈保單或無現金價值的可續保保單。

保險公司和保險中介人可透過不同的非親身銷售渠道，如網上、電話、郵遞或視像會議等，分銷這些產品，但必須在銷售時清晰披露產品的資料，而保單冷靜期亦須延長至不少於30日以保障投保人。相關措施分別在2月和3月推出，原定於6月底到期，6月時再度延長至9月底。

保監局一直鼓勵保險公司加快採用保險科技，以應對新冠肺炎帶來的挑戰。除了透過臨時便利措施銷售外，保險公司亦可透過保險科技沙盒，申請試行以視像會議進行遙距投保，而可供購買的保險產品比臨時便利措施的涵蓋範圍更廣泛。

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