中印矛盾持續。印媒報道，印度總理莫迪在美印戰略伙伴關係論壇上稱，印度是全球投資者的最佳投資地點之一。他指出，發展全球供應鏈不應僅考慮成本，還需要信任和可靠性，而印度擁有相關優勢。

他表示，印度將從一個被動的市場，轉變為一個「處於全球價值鏈核心、積極的製造業中心」。他透露，今年印度已有逾200億美元（約1560億港元）的外國投資，Google及亞馬遜等公司已相繼宣布對印度的長期計劃。

由於莫迪並未在演講中提到中國，當地媒體《明特報》（livemint）分析，莫迪的發言是想令印度在全球供應鏈中成為中國的「替代者」，讓印度替代中國在全球貿易和供應鏈中的領導地位。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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