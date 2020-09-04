印媒：印度冀當全球供應鏈中中國的替代者
文章日期：2020年9月4日 14:24
中印矛盾持續。印媒報道，印度總理莫迪在美印戰略伙伴關係論壇上稱，印度是全球投資者的最佳投資地點之一。他指出，發展全球供應鏈不應僅考慮成本，還需要信任和可靠性，而印度擁有相關優勢。
他表示，印度將從一個被動的市場，轉變為一個「處於全球價值鏈核心、積極的製造業中心」。他透露，今年印度已有逾200億美元（約1560億港元）的外國投資，Google及亞馬遜等公司已相繼宣布對印度的長期計劃。
由於莫迪並未在演講中提到中國，當地媒體《明特報》（livemint）分析，莫迪的發言是想令印度在全球供應鏈中成為中國的「替代者」，讓印度替代中國在全球貿易和供應鏈中的領導地位。
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講者：
曾淵滄教授
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