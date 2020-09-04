星展銀行香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏在線上媒體會議表示，近日科網股的回調包括不同原因，相信是受市場氣氛影響，並非因為基本面變差，未有改變投資建議。

騰訊（0700）連環受到美國及印度打壓，譚紫宏說，事實上對集團而言，兩地對收入貢獻佔比不高，料對騰訊影響不大。另外，網易（9999）的海外遊戲市場以日本及韓國為主，佔板塊收入約一成，故在美國及印度制裁中資公司下，受到的影響較小。

譚紫宏料，從美國回流到港作第二上市的中資公司，主要是令美國受到威脅、業務敏感的大公司，更有回流的迫切性，例如在美上市的數據中心。

因應疫情下在家抗疫的常態，帶動電商及線上遊戲板塊上半年走勢向好。當中，電商上半年收入增長26%，預計下半年續增長46%；線上遊戲上半年收入增長19%，料下半年將增25%。譚紫宏相信，上述兩個板塊未來增長較快，可留意相關的股份，如騰訊及網易。

另外，電商行業主要受惠電子產品及日用品消費帶動，奢侈品消費復蘇表現較慢，建議留意在三線以下的城市有接觸面的企業，如京東（9618）及阿里巴巴（9988）。

內地5G發展迅速，譚紫宏認為，此技術對互聯網行業長遠影響正面；惟短期而言，由於3G及4G科技也能支持互聯網的興起，故認為除線上遊戲板塊以外，對整體行業影響較微。

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